المؤقتة تبحث آليات استخدام تدوير القمامة في إنتاج الطاقة البديلة

قرنادة-العنوان

بعد أن تمكنت الحكومة المؤقتة من القضاء على أزمة النظافة العامة في مختلف المناطق وعلى رأسها بلدية بنغازي، وفي إطار سعيها المتواصل لإيجاد حل جذري ودائم لملف النظافة العامة، بحث رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني آليات تطبيق برامج تدوير القمامة في ليبيا مع شركة ألمانية متخصصة، بحسب مكتب الإعلام والتواصل.

واستقبل رئيس الوزراء أمس الاثنين، بمكتبه في ديوان المجلس مدير المجموعة الألمانية المتخصصة في إعادة تدوير القمامة وإنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن عملية تدوير القمامة.

وناقش الثني خلال الاجتماع إمكانية الاستفادة من المجموعة من خلال تدويرها للقمامة في ليبيا واستخدامها في الطاقات البديلة على أن تعمل المجموعة الألمانية وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل BOT.

وطلب الثني من مدير المجموعة تقديم العروض اللازمة للمشروع عبر وزارة الحكم المحلي المسؤولة عن الملف، وذلك بعد دراسة كل البلديات التابعة للحكومة المؤقتة، وتقيم المشروع من قبل المختصين في مجالات البيئة والطاقة للبث في اعتماده من عدمه.

وحضر الاجتماع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، والناطق باسم الحكومة حاتم العريبي.

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