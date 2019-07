“صحة الوفاق” تدين استهداف المستشفى النيداني السواني

المتوسط:

أدانت وزاة الصحة بشدّة الاستهداف المباشر الذي تعرض له المستشفى الميداني بمنطقة السواني غربي طرابلس صباح اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019 م، حيث تعرض المستشفى لقصف طيران جوي معتدي أصيب على إثره 3 سائقي سيارات إسعاف ومسعف وتعرض المستشفى ومستلزماته ومعداته الطبية للتدمير.

وفي تصريح لرئيس الأزمات والطوارئ بالوزارة “فوزي اونيس”: أن هذا هو الإستهداف الثاني للمستشفى الميداني السواني على الرغم من أن المستشفى بعيد عن جبهات القتال.

وأكد “أونيس”: أن هذا الإستهداف ليس بجديد على القوات المهاجمة باستهداف المرافق الطببة، وأننا ندعو المنظمات الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية لإدانة هذه الأعمال وتسجيلها كجرائم حرب في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف: “أننا كوزارة صحة متمثله في عناصر طبية وعناصر طبية مساعدة فان هذا القصف لا يزيدنا إلا ثبات وصمود ودفاع عن العاصمة.

