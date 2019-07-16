الثني يبحث آليات استخدام تدوير القمامة في إنتاج الطاقة البديلة

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، مدير المجموعة الألمانية المتخصصة في إعادة تدوير القمامة وإنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن عملية تدوير القمامة، بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، والناطق باسم الحكومة حاتم العريبي، لبحث آليات تطبيق برامج تدوير القمامة في ليبيا مع شركة متخصصة في الأمر.

وناقش الثني، خلال اللقاء إمكانية الاستفادة من المجموعة من خلال تدويرها للقمامة في ليبيا واستخدامها في الطاقات البديلة على أن تعمل المجموعة الالمانية وفقا لنظام BOT.

وطلب الثني، من مدير المجموعة تقديم العروض اللازمة للمشروع عبر وزارة الحكم المحلي المسؤولة عن الملف، وذلك بعد دراسة كل البلديات التابعة للحكومة المؤقتة، وتقيم المشروع من قبل المختصين في مجالات البيئة والطاقة للبت في اعتماده من عدمه.

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