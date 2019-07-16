عبدالنبي: النواب اتفقوا على اختيار مدينة غير خاضعة للمليشيات لعقد اللقاء المقبل

كشف عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي ما خلص إليه النواب الليبيين المجتمعين في القاهرة لتوحيد الرؤى بينهم وإنهاء الأزمة الراهنة.

عبدالنبي قال في تصريح لبرنامج “LIVE” الذي يذاع على قناة “218NEWS” أمس الاثنين إن النواب أصدروا اليوم بيان ختامي أكد على وحدة وسيادة ليبيا وأن الحل لن يكون إلا من مجلس النواب باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على اختيار مدينة ليبية للقاء أعضاء مجلس النواب على أن تكون المدينة غير خاضعة للإرهاب أو التشكيلات المسلحة، لافتاً إلى أن الأعضاء الذين قدموا من طرابلس سينقلون ما اتفق عليه في القاهرة إلى زملائهم الذين لم يحضروا للتشاور فيه.

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