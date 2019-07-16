مديرية أمن سبها تعلن القبض على مجرم خطير خلال محاولته السطو على رئيس قسم المرور

ليبيا – قال مدير مديرية الأمن الوطني بمدينة سبها الساعدي محمد إنه تم القبض على أحد المجرمين الخطيرين بالمدينة بعد محاولته السطو على رئيس قسم المرور بسبها العقيد محمد بالأصفر .

مدير المديرية أكد في تصريحات خاصة لموقع “العين اللإخبارية “أمس الاثنين وتابعتها صحيفة المرصد أنه تم إحباط هذه المحاولة وأن المجرم في قبضة القانون ومتواجد داخل المديرية.

وقال :”إنه بعد التحقيق مع المجرم نحن متأكدين بأنه سيعترف بقضايا خطيرة لأنه مجرم خطير وسبق له القيام بعدة جرائم في سبها”، داعياً جميع المواطنين داخل المدينة إلى التعاون مع مديرية الأمن وأنه بدون التعاون مع رجال الأمن لن يستتب الأمن داخل المدينة ألا بالتكاثف حسب قوله.

وأشار محمد أن كل الجهات الأمنية مستنفرة في المكان بعد ضبط المجرم ، لافتاً إلى أن المديرية ستعمل على ضبط كل أفراد عصابته الإجرامية.

مدير مديرية أمن سبها إختتم حديثه بالقول :”الان تم القبض على المجرم والسيارة التي تمت بها عملية السطو وأيضاً سيارة الشرطة التي تم السطو عليها ، مبيناً أن حالة رئيس قسم المرور جيدة فضلا على ضرورة وقوف جميع المواطنين مع المديرية حتى يستتب الأمن داخل المدينة.

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