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صحة الوفاق تدين استهداف المستشفى الميداني بمنطقة السواني

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعربت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، عن ادانتها الاستهداف المباشر الذي تعرض له المستشفى الميداني بمنطقة السواني غربي طرابلس فجر الثلاثاء، حيث تعرض المستشفى لقصف جوي أصيب على أثره 3 سائقي سيارات إسعاف ومسعف وتعرض المستشفى ومستلزماته ومعداته الطبية للتدمير.

وقال رئيس الأزمات والطوارئ بالوزارة فوزي اونيس، “إن هذا هو الاستهداف الثاني للمستشفى الميداني السواني على الرغم من أن المستشفى بعيد عن جبهات القتال”، مؤكدا أن هذا الاستهداف ليس بجديد على القوات المهاجمة باستهداف المرافق الطبية، داعية في الوقت ذاته المنظمات الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية لإدانة هذه الأعمال وتسجيلها كجرائم حرب في مجلس الأمن الدولي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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