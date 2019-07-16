الأمين يلتقي ممثل البرنامج الأممي الإنمائي في ليبيا

التقي وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق المهدي الأمين، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو، بمقر الوزارة في طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أنه تم خلال اللقاء مناقشة أهمية دعم فئة الشباب وتوعيتهم بأهمية استخدام التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة وحثهم علي بعث مشاريع مبتكرة ومجددة، وأهمية تدريب النساء وشريحة ذوي الاعاقة خاصة في مكاتب العمل الموجودة في المناطق النائية. كما تم مناقشة إمكانية الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات. وتم التطرق الي إمكانية مشاركة البرنامج الإنمائي في صيانة مكاتب العمل الواقعة في المناطق المتضررة.

من جهته أثني ممثل الأمم المتحدة في بداية المقابلة علي دور وزارة العمل في إعادة تنظيم سوق العمل وتشجيعها على اتباع نظم الحوكمة الرشيدة.

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