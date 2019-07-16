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بالفيديو مقابلة خاصة مع مدير كهرباء اجدابيا للحديث عن أعطال الشبكة والمشاريع الجديدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

في هذه المقابلة الخاصة التي اجراها مراسل بوابة افريقيا الاخبارية مع مدير دائرة توزيع النهر الصناعي بشركة الكهرباء فرع اجدابيا – ناصر ياسين – للحديث عن مشاكل شبكة الكهرباء باجدابيا من ارتفاع للأحمال وما يترتب عليه من أعطال متكررة ، إلى جانب الحديث عن منظمومة طرح الأحمال وآلية عملها ، بالإضافة إلى الحديث عن المشاريع الإستراتيجية لإنشاء محطات جديدة داخل المدينة ضمن الميزانية التي خصصتها الحكومة الليبية المؤقتة لبلدية اجدابيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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