بالفيديو مقابلة خاصة مع مدير كهرباء اجدابيا للحديث عن أعطال الشبكة والمشاريع الجديدة

في هذه المقابلة الخاصة التي اجراها مراسل بوابة افريقيا الاخبارية مع مدير دائرة توزيع النهر الصناعي بشركة الكهرباء فرع اجدابيا – ناصر ياسين – للحديث عن مشاكل شبكة الكهرباء باجدابيا من ارتفاع للأحمال وما يترتب عليه من أعطال متكررة ، إلى جانب الحديث عن منظمومة طرح الأحمال وآلية عملها ، بالإضافة إلى الحديث عن المشاريع الإستراتيجية لإنشاء محطات جديدة داخل المدينة ضمن الميزانية التي خصصتها الحكومة الليبية المؤقتة لبلدية اجدابيا.
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