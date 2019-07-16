حكماء ليبيا: الميليشيات الممولة من تركيا وقطر تسعى لزعزعة الأوضاع

قال رئيس مجلس حكماء ليبيا، محمد المغربى، إن هناك العديد من الإرهابيين الذين تم نقلهم من إدلب وتركيا وقطر إلى ليبيا، ولم يرض الجيش الوطنى الليبيى بتلك المسرحية لذلك تصدى لهم وسيطر على المنطقة التى كانوا يتمركزون بها.

وأضاف “رئيس مجلس حكماء ليبيا”، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن دول الجوار وقفت وساندت الجيش الوطنى الليبيى فى حربه على الإرهاب، مشيرًا إلى أن ليبيا ستعود لمحيطها العربى المعروف فور القضاء على جذور الإرهاب.

وأكد في التصريحات التي نقلتها صدى البلد أن المليشيات الممولة من تركيا وقطر تسعى لزعزعة الأوضاع فى ليبيا، موضحًا أن الشعب الليبي يرفض التدخل السافر في شؤونه الداخلية، وتصدى له من خلال التظاهرات.

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