تصريحات صادمة لوزير خارجية الوفاق بشأن الدعم الدولي لحكومة الوفاق

أعلن وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة عدم إستجابة الجامعة العربية لطلب قدمه بشأن عقد جلسة طارئة تخص ليبيا على مستوى وزراء الخارجية .

وكشف وزير خارجية الوفاق محمد سيالة في تصريحات اعلامية أن الولايات المتحدة و روسيا و فرنسا ماطلت وتحفظت وعطلت صدور بيانات من مجلس الأمن والإتحاد الأوروبي مع تأثر الصين بالموقف الروسي في المجلس.

وأشار وزير خارجية الوفاق إلى أن الدول التي دعمت موقف حكومة الوفاق في الجامعة العربية هي تونس و الجزائر و قطر فقط.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الجاري، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة وتحريرها من سيطرة المجموعات المسلحة والجماعات المتطرفة.

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