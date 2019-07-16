(بالفيديو) المؤقتة تصدر قرارات لحل مختنقات بلدية إجدابيا

قرنادة-العنوان

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الإثنين القرارات اللازمة بحل كافة مختنقات بلدية إجدابيا، بمشاريع بلغت قيمتها الإجمالية نحو 63 مليون دينار من أصل 100 مليون تم الموافقة عليها في السابق.

وناقش الثني خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع رئيس المجلس التسييري لبلدية إجدابيا أمبارك المنفي، ما تم التطرق إليه خلال الاجتماعات السابقة بالخصوص.

وبحث الثني خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس، العديد من المشروعات اللازمة للبلدية.

ووافق الثني على عدد 19 مشروعا، في مجالات الطرق وفتح المسارات، بمبلغ إجمالي وقدره 43,455,710 د.ل.

وتشمل المشاريع التي تمت الموافقة عليها العديد من مشاريع المياه والصرف الصحي بلغت 14 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 15,284,502 د.ل.

كما وافق على 10 مشاريع خاصة بقطاع الكهرباء بقيمة إجمالية بلغت 8,061,628 د.ل.

ووافق على تكليف مكتب استشاري لدراسة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ووافق كذلك على توفير مستلزمات التشغيل لشركة خدمات النظافة العامة إجدابيا بقيمة 4,000,000 د.ل.

وتأتي هذ المشاريع كخطوة أولى، فيما سيتم الموافقة على مشاريع التعليم والصحة وغيرها لاستكمال كامل القيمة التي تمت الموافقة عليها.

رئيس مجلس الوزراء يوافق على حل مختنقات بلدية اجدابيا

رئيس مجلس الوزراء يصدر القرارات اللازمة بحل كافة مختنقات بلدية اجدابيا أصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين القرارات اللازمة بحل كافة مختنقات بلدية اجدابيا، بمشاريع بلغت قيمتها الإجمالية نحو 63 مليون دينار من أصل 100 مليون تم الموافقة عليها في السابق.وناقش دولة الرئيس خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا السيد امبارك المنفي، ما تم التطرق إليه خلال الاجتماعات السابقة بالخصوص.وبحث دولته خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة المتابعة و تقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا الفريطيس، العديد من المشروعات اللازمة للبلدية.ووافق دولة الرئيس على عدد 19 مشروعا، في مجالات الطرق وفتح المسارات، بمبلغ إجمالي وقدره 43,455,710 د.ل.وتشمل المشاريع التي تمت الموافقة عليها العديد من مشاريع المياه والصرف الصحي بلغت 14 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 15,284,502 د.ل.كما وافق دولته على 10 مشاريع خاصة بقطاع الكهرباء بقيمة إجمالية بلغت 8,061,628 د.ل.كما وافق على تكليف مكتب استشاري لدراسة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ووافق كذلك على توفير مستلزمات التشغيل لشركة خدمات النظافة العامة اجدابيا بقيمة 4,000,000 د.ل.وتأتي هذ المشاريع كخطوة أولى، فيما سيتم الموافقة على مشاريع التعليم والصحة وغيرها لاستكمال كامل القيمة التي تمت الموافقة عليها.

Posted by ‎الحكومة الليبية المؤقتة – Libyan Interim Government‎ on Monday, July 15, 2019

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