اخبار ليبيا الان

الطاهر سيالة: ثلاث دول دعمت موقفنا في جامعة الدول العربية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

كشف وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة أن الدول التي دعمت موقف حكومة الوفاق في الجامعة العربية هي تونس والجزائر و قطر فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك