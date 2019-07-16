الطاهر سيالة: ثلاث دول دعمت موقفنا في جامعة الدول العربية

كشف وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة أن الدول التي دعمت موقف حكومة الوفاق في الجامعة العربية هي تونس والجزائر و قطر فقط.
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جريدة الايام الليبية
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