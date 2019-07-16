الثني يصدر القرارات اللازمة بحل كافة مختنقات بلدية إجدابيا

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس القرارات اللازمة لحل كافة مختنقات بلدية اجدابيا، بمشاريع بلغت قيمتها الإجمالية نحو ثلاثة وستين مليون دينار من أصل مئة مليون تمت الموافقة عليها في وقت سابق.

وحسب موقع المؤقتة فقد بحث الثني خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا امبارك المنفي العديد من المشروعات اللازمة للبلدية.

حيث أبدى موافقته على تسعة عشر مشروعا في مجالات الطرق وفتح المسارات، إلى جانب أربعة عشر مشروعا خاصا بالمياه والصرف الصحي، وعشرة مشاريع خاصة بقطاع الكهرباء.

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