عميد بلدية سرت يبحث أوضاع الإمداد المائي بخزان القرضابية

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني مع مدير إدارة المرافق المحلية والأشغال بالبلدية ورئيس لجنة تنفيذ وإدارة جهاز النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، مشكلة الإمداد المائي بالمدينة وسبل علاجها.

وقالت بلدية سرت إن الاجتماع الذي عقد بحضور كل من مدير مكتب الشؤون الزراعية ومندوب ومدير موقع سرت بجهاز النهر الصناعي وعدد من أصحاب مزارع الواقعة شرق المدينة، ناقش سبل إعادة الإمداد المائي لخزان القرضابية بسرت عبر خزان اجدابيا، لتصل سعته إلى مئتي متر مكعب.

هذا واتفق المجتمعون على فتح صمام خزان القرضابية وقفل صمام خروج المياه لمدة أسبوع للحفاظ عليه من التهالك والتشقق، وإعداد جدولة لتنظيم ضخ المياه من قبل بلدية سرت.

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