اخبار ليبيا الان

العدالة الانتقالية على طاولة النقاش في “درج”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت بدرج ورشة عمل بعنوان التعايش السلمي والعدالة الانتقالية بإشراف مكتب الثقافة والمجتمع المدني بالتعاون مع الجمعية الليبية للمساعدة القانونية.

وتناولت الورشة أهمية تقبل الطرف الآخر وحل المشاكل والنزاعات بطرق سلمية تسهم في توطيد العلاقات ولم الشمل، وأطلقت هذه المبادرة مستهدفة فئات المجتمع الأكثر تأثيرا في المجتمع رغبة في تحقيق تغيير فعلي، و حضر الورشة عميد وأعضاء المجلس البلدي ونخبة من الناشطين بمؤسسات المجتمع المدني وعدد من الحقوقيين والمهتمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك