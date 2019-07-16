العدالة الانتقالية على طاولة النقاش في “درج”

أقيمت بدرج ورشة عمل بعنوان التعايش السلمي والعدالة الانتقالية بإشراف مكتب الثقافة والمجتمع المدني بالتعاون مع الجمعية الليبية للمساعدة القانونية.

وتناولت الورشة أهمية تقبل الطرف الآخر وحل المشاكل والنزاعات بطرق سلمية تسهم في توطيد العلاقات ولم الشمل، وأطلقت هذه المبادرة مستهدفة فئات المجتمع الأكثر تأثيرا في المجتمع رغبة في تحقيق تغيير فعلي، و حضر الورشة عميد وأعضاء المجلس البلدي ونخبة من الناشطين بمؤسسات المجتمع المدني وعدد من الحقوقيين والمهتمين.

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