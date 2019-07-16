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ليبيا تثير قلق المنظمة الدولية للهجرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في إيطاليا فلافيو دي جاكومو إن أخبارا مقلقة تلقوها من ليبيا ، عن إيداع مجموعة جديدة من المهاجرين في مركز توقيف للمهاجرين.

وذكر دي جاكومو في تغريدة على تويتر أن الأخبار الواردة إليهم تفيد أن مهاجرين تم احتجازهم مجددا في مركز إيواء تاجوراء، الذي تعرض للقصف في الفترة الماضية.

يشار إلى منظمات دولية طالبت بإخلاء مراكز الإيواء القريبة من مناطق الاشتباكات في ليبيا ، وذلك بعد تعرض مركز إيواء تاجوراء إلى قصف تسبب في مقتل أكثر من خمسين مهاجرا وإصابة مئة وثلاثين آخرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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