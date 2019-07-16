ليبيا تثير قلق المنظمة الدولية للهجرة

قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في إيطاليا فلافيو دي جاكومو إن أخبارا مقلقة تلقوها من ليبيا ، عن إيداع مجموعة جديدة من المهاجرين في مركز توقيف للمهاجرين.

وذكر دي جاكومو في تغريدة على تويتر أن الأخبار الواردة إليهم تفيد أن مهاجرين تم احتجازهم مجددا في مركز إيواء تاجوراء، الذي تعرض للقصف في الفترة الماضية.

يشار إلى منظمات دولية طالبت بإخلاء مراكز الإيواء القريبة من مناطق الاشتباكات في ليبيا ، وذلك بعد تعرض مركز إيواء تاجوراء إلى قصف تسبب في مقتل أكثر من خمسين مهاجرا وإصابة مئة وثلاثين آخرين.

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