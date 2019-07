بحث رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك عقود المشاريع المبرمة بين المؤسسات العامة ومجموعة شركات محلية وأجنبية معنية بإنشاء مشروعات لصالح الدولة الليبية.

وناقش شكشك الجانب الإداري والمالي للعقود مع النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق الذي تطرق بدوره لضرورة تنفيذ المشروعات التي ما زالت تنتظر موافقة الديوان، مشددا على أهمية دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الخدمات للمواطنين.

وكان رئيس ديوان المحاسبة قد عقد جملة من الاجتماعات مع مسؤولي بعض القطاعات في إطار متابعة الإجراءات الإدارية لها، حيث عقد في يونيو الماضي اجتماعا موسعا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج تناولا خلاله الملف الاقتصادي، وآليات التنسيق المشترك بين الرئاسي والديوان والتعاون بين الأجهزة المختلفة.

The post رئيس ديوان المحاسبة يدرس يبحث عقود المشاريع appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية