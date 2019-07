إجدابيا.. ضبط مجموعة تمتهن تهريب ونقل المهاجرين

ضبط مركز شرطة البيضان، الأحد، مجموعة تمتهن نقل وتهريب المهاجرين المصريين بطرق غير قانونية، عبر الدروب الصحراوية من طبرق إلى اجدابيا .

وأوضح المركز، أنه وبعد ورود المعلومات إلى رئيسه، الملازم محمد الفاخري، تم تكليف وحدة الدوريات الصحراوية، التي ضبطت عشرين مصريا ومركبتين، ونقلتهم إلى مركز الشرطة لاستكمال القضية والتحقيق. وأكد مدير أمن اجدابيا، العميد الصادق اللواطي، على ضرورة الضرب بيد من حديد، لمكافحة الهجرة غير القانونية، وإغلاق كل ممرات وطرق المهربين.

