اعتدال الطقس على الساحل واستمرار في ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب والوسط

طرابلس-العنوان

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بطرابلس اليوم الثلاثاء، اعتدال الطقس على المناطق الساحلية مع ارتفاع الرطوبة نسبيًّا.

وأشارت النشرة الجوية للمركز إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الشرقي، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الجنوب والوسط.

وسيكون الطقس في مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة سماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و33 درجة مئوية على الساحل، وبين 34 و38 درجة مئوية على الدواخل، فيما تصل إلى 40 درجة مئوية على أبو نجيم.

أما في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 39 و45 على الدواخل، ثم تسجل انخفاضًا غدًا.

أما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شمالية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و45 درجة مئوية.

وفي الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة السرعة تتحول غدًا إلى شمالية غربية على السرير وباقي المناطق مساءً، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 43 و46 درجة مئوية.

المصدر-وكالات

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