رئيس حكماء ليبيا يؤكد دعم الجيش في مواجهة الإرهاب

أكد رئيس مجلس حكماء ليبيا محمد إدريس المغربي، دعم المجلس للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر ماديا ومعنويا في حربها على الإرهاب، ضد كل من يحاول المساس بمقدرات الشعب الليبي من دول إقليمية ودولية.

وقال المغربي في مقابلة مع قناة إكسترا نيوز المصرية، إن الحرب في طرابلس تستهدف إرهابيين تم نقلهم من تركيا وقطر ويحصلون على تمويل دولي للسيطرة على ليبيا.

وأكد المغربي أن الجيش الوطني لن يقبل بالمؤامرة التي تدبرها تركيا وغيرها من الدول التي ترغب في فرض سيطرتها على ليبيا.

