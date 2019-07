قال مصدر أمني كويتي، إن الكشف عن الخلية الإخوانية في الكويت، جاء على هامش التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية والليبية مع الإرهابي، هشام عشماوي، الذي تم تسليمه لمصر مؤخراً.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة الأنباء الكويتية، أن وفدا أمنيا مصريا سيصل إلى الكويت خلال هذه الساعات ، على خلفية ضبط الوافدين المصريين الثمانية في الكويت، لاتهامهم بالاشتراك في تمويل ودعم عمليات إرهابية في مصر.

