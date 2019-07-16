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الحرب والنزوح أظهرتا تجارة جديدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد البلاد انتشارا واسعا لأسواق الفرش المستعمل على أرصفة الطرق في مختلف الأحياء والمناطق ليخصص بعض التجار محلات وأسواقا خاصة لشراء وبيع الأثاث والمواد المستعملة في خطوة لمساعدة المواطنين الذين دفعت الحرب بهم إلى الانتقال من بيوتهم المدمرة للاستقرار في أماكن أخرى مؤقتا.

ويلجأ هؤلاء الأشخاص إلى بيع أثاثهم أحيانا تحت ضغط الحاجة المادية أو رغبة في تجديدها، الأمر الذي وفَّر لغير ميسوري الحال إيجاد المقتنيات اللازمة بأسعار تناسب قدرتهم المادية.

وكل ما يثير القلق في تجارة المستعمل دوما أنه لا مكان فيها للضمانة التجارية بل جل ما تعتمد عملية البيع والشراء هو “عامل الثقة”، ليكون المستفيدون من المهجرين وذوو الدخل المحدود، فريسة لعمليات النصب وشراء أثاث مستهلك بأسعار عالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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