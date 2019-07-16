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ليبيا عضو بالاتحاد الأفريقي للرياضات الإلكترونية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باتت ليبيا عضوا رسميا في الاتحاد الأفريقي للرياضات الإلكترونية بعد دعوة فريق “ليبي جيمر” لتمثيل بلاده في الاتحاد.

وبحسب ما نشر فريق “ليبي جيمر” بصفحته في “فيسبوك”، فقد قام رئيسه بإطلاع الاتحاد على اللاعبين الليبيين وما يواجهونه من تحديات وتطلعات.

وناشد فريق “ليبي جيمر” كافة الجهات والأفراد المهتمين بتطوير الرياضات الإلكترونية، تقديم الدعم والمساعدة من أجل تمثيل ليبيا في أفضل صورة وإتاحة الفرصة للجميع بعيداً عن ما أسماه بـ”سياسات الإقصاء والاحتكار”.

وأشاد الاتحاد الأفريقي بالمجهودات المبذولة والنجاحات التي حققها فريق “ليبي جيمر” في ظل الظروف الصعبة، بحسب

يذكر أن الاتحاد الافريقي هو اتحاد خاص مستقل يتكون من أكثر من 31 بلدا أفريقيا وكل بلد يمثله فريق فاعل ونشط في مجال الألعاب الالكترونية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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