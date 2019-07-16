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تراغن: اجتماع لترتيب أوضاع المدينة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس المجلس الاجتماعي تراغن اجتماعا مع مدير مكتب مفوضية المجتمع المدني وعضو الجمعية الوطنية ومختار المنطقة ومدير مستشفى تراغن العام وعدد من حكماء ومشائخ المنطقة، مجموعة من القضايا والمواضيع المحلية من أهمها تقييم ومراجعة القوافل الخيرية الطبية وغيرها التي تم تسييرها إلى منطقة غات.

وناقش المجتمعون آلية تشكيل لجنة أزمة دائمة ومتخصصة في تقديم المساعدات إلى مستحقيها داخل البلدية وخارجها وملف النازحين من المناطق والمدن الأخرى على وجه الخصوص خاصة ملف النازحين وبحث كيفية مد يد العون لهم ودعمهم مادياً ومعنوياً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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