تراغن: اجتماع لترتيب أوضاع المدينة

ناقش رئيس المجلس الاجتماعي تراغن اجتماعا مع مدير مكتب مفوضية المجتمع المدني وعضو الجمعية الوطنية ومختار المنطقة ومدير مستشفى تراغن العام وعدد من حكماء ومشائخ المنطقة، مجموعة من القضايا والمواضيع المحلية من أهمها تقييم ومراجعة القوافل الخيرية الطبية وغيرها التي تم تسييرها إلى منطقة غات.

وناقش المجتمعون آلية تشكيل لجنة أزمة دائمة ومتخصصة في تقديم المساعدات إلى مستحقيها داخل البلدية وخارجها وملف النازحين من المناطق والمدن الأخرى على وجه الخصوص خاصة ملف النازحين وبحث كيفية مد يد العون لهم ودعمهم مادياً ومعنوياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية