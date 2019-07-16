العملات الأجنبية تعود للارتفاع أمام الدينار

عادت أسعار العملات الأجنبية للارتفاع من جديد أمام الدينار في السوق السوداء للعملات بمدينتي طرابلس وزليتن، اليوم الثلاثاء.

وتداول التجار الدولار بـ4.53 دينار ليحقق مكسبا جديدا قدره 4 قروش، فيما ارتفع سعر اليورو قرشا واحدا ليتم تداوله بـ5.07 دينار، أما الذهب عيار 18 كسر فقد ارتفع سعره بمقدار دينار عند 153 دينارا للغرام.

بدورها سجلت العملات العربية ارتفاعا طفيفا، حيث ارتفع الجنيه المصري قرشا واحدا وبيع في سوق المشير بطرابلس بـ26 قرشا، أما الدينار التونسي فقد قفز بمقدار قرشين وبيع 1.57 دينار.

شملت الارتفاعات الليرة التركية على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا وتم بيعها بـ79 قرشا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية