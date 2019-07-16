رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يطالب بإيقاف التعامل مع كافة الوسائل الإعلامية التي تعمل دون الحصول على إذن مزاولة عمل

بنغازي 16 يوليو 2019 (وال) – طالب مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون السيد حاتم العريبي، معالي وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة الدكتور عادل الزايدي التعميم على كافة البلديات بعدم التعامل مع أي وسيلة إعلامية مالم تكن متحصلة على إذن مزاولة للعمل داخل الأراضي الليبية من المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي.

العريبي أوضح في خطابه أن هناك عددا من القنوات والوسائل الإعلامية تعمل داخل ليبيا دون الحصول على أذن مزاولة للعمل إضافة إلى عدد من القنوات تدعم الإرهاب والتطرف فضلا عن قنوات اخرى تعمل على ضرب النسيج الاجتماعي وتعادي المؤسسات الشرعية في الدولة والمتمثلة في مجلس النواب والحكومة الموقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة. (وال – بنغازي) ع ع

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