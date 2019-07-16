معالي وزير الصحة بالحكومة المؤقتة :  الإيقاف عن العمل عقوبة من يمتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة

البيضاء 16 يوليو 2019 (وال) – طالب معالي وزير الصّحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، بتنفيذ كافة القرارات الإدارية والتنظيمية والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة .

مطالبة معالي وزير الصحة جاءت في تعميم وجهه بالخصوص إلى مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية، والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة .

وشدّد معاليه في التعميم على كافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية، وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، بضرورة وضع التوجيه موضع التنفيذ .

وأكد الوزير أن كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات التنظيمية وتعليمات الصادرة، سيتم إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، وذلك تحقيقًا للمصلحة العامة، وضمان سيّر العمل بالمرافق الصحية على الوجه الصحيح . (وال – بنغازي) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال