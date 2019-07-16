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معالي وزير الصحة بالحكومة المؤقتة :  الإيقاف عن العمل عقوبة من يمتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 16 يوليو 2019 (وال) – طالب معالي وزير الصّحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، بتنفيذ كافة القرارات الإدارية والتنظيمية والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة .

مطالبة معالي وزير الصحة جاءت في تعميم وجهه بالخصوص إلى مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية، والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة .

وشدّد معاليه في التعميم على كافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية، وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، بضرورة وضع التوجيه موضع التنفيذ .

وأكد الوزير أن كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات التنظيمية وتعليمات الصادرة، سيتم إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، وذلك تحقيقًا للمصلحة العامة، وضمان سيّر العمل بالمرافق الصحية على الوجه الصحيح . (وال – بنغازي) ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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