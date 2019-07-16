الأعلى للقضاء يعلن تشكيل مجلسه برئيس ونائب و13 عضواً

أعلن المجلس الأعلى للقضاء تشكيل مجلسه، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد القمودي الحافي رئيس المحكمة العليا، بعد عملية انتخابية على مستوى محاكم الاستئناف وإدارات القضايا والمحاماة العامة والقانون، وفقا للضوابط المحددة قانونا، وعليه ستمتد ولاية أعضاء المجلس الجدد لثلاث سنوات.

جاء ذلك في بيان للمجلس، أعلن فيه أيضا تعيين مفتاح القوي رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية نائبا للرئيس، وعبدالله الحداد عضو المجلس عن محكمة استئناف طرابلس، وعلي الماجدي عضو المجلس عن محكمة استئناف الزاوية، وسعيد الحمري عضو المجلس عن محكمة استئناف طبرق، وضو منصور الغزوي عضو المجلس عن إدارة القانون، والهدار الشيباني عضو المجلس عن محكمة استئناف الخمس، وفرج البرغثي عضو المجلس عن محكمة استئناف بنغازي، وعلي أبو جناح عضو المجلس عن إدارة المحاماة العامة، وحسين الحنش عضو المجلس عن محكمة استئناف البيضاء، ومحمد الغويل عضو المجلس عن محكمة استئناف مصراتة، وحسن المبروك عضو المجلس عن محكمة استئناف غريان، ويوسف محمد عضو المجلس عن محكمة استئناف سبها، وأحمد مختار عضو المجلس عن إدارة القضايا.

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