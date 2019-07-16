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اوحيدة لـ218: استئناف الرحلات بمطار سبها قريبا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير مطار سبها الدولي محمد اوحيدة، إن مصلحة الطيران منحت الإذن باستئناف الرحلات الدولية والمحلية من وإلى مطار سبها الدولي في أقرب وقت.

وأشار اوحيدة في تصريحات خاصة لـ”218″، الثلاثاء، إلى أن إدارة المطار بدأت بمراسلة شركات الطيران العاملة لتجهيز جداول رحلاتها من وإلى مطار سبها الدولي.

وأكد اوحيدة أن مطار سبها الدولي جاهز لعملية الملاحة الجوية بكافة مرافقه بنسبة 95%، بعد انتهاء عمليات الصيانة التي بدأت قبل 4 أشهر.

وكان مطار سبها قد توقف عن العمل منذ التاسع من يناير 2014 بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها المدينة التي أدت إلى وقوع أضرار في مرافقه .

وأنشئ مطار سبها الدولي في أواخر الستينيات، ويعتبر المنفذ الجوي الدولي الوحيد للمنطقة الجنوبية وبإعادة تشغيله سيساهم في تخفيف معاناة سكان المنطقة الجنوبية وتسهيل حركتهم ورحلاتهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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