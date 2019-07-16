النواب يبحثون مع اللجنة المصرية تسهيل إجراءات دخول الليبيين إلى مصر

بحث أعضاء مجلس النواب مع اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي عددا من القضايا الثنائية بين البلدين؛ خاصة المتعلقة بما يعانيه المواطن الليبي أثناء تنقله لجمهورية مصر، حيث طالب النواب اللجنة المصرية برفع عدد من القيود والإجراءات الخاصة بالليبيين أثناء دخولهم لدولة مصر.

هذا وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن هناك إجراءات بدأت تتخذ في كل هذه المطالب من خلال إصدار السلطات المصرية تعليمات بعدم تعطيل سيارات الإسعاف والحالات المرضية ودخولها في أسرع وقت؛ بالإضافة إلى تعهد اللجنة بقرب فتح مطار القاهرة الدولي أمام الطائرات الليبية.

وأضاف بليحق أنه تم الاتفاق على تشكيل غرفة مشتركة باتصال مباشر بين البلدين لحل أي مشاكل يواجهها المواطن الليبي وتسهيل كافة الإجراءات أمامه.

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