المتوسط

اتفق عميد وأعضاء المجلس البلدي أبو سليم مع ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي علي ان البرنامج سيقوم بدعم البلدية بالعديد من الإمكانيات التي ستساهم بشكل كبير في الحل.

وأوضح المجلس البلدي أبو سليم عبر صفحته على فيسبوك، أن عميد وأعضاء البلدية ناقشوا في اجتماع عقد اليوم الثلاثاء مع ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي أبرز الازمات والمختنقات التي تعانيها بلدية ابو سليم والمساعي المبذولة لوضع حلول لها والمتمثلة في المكب المرحلي، ومحطة الصرف الصحي، والنازحين.

وتطرق المجتمعون إلى صيانة المرافق التعليمية الذي تم العمل به وفق خطة مدروسة بين البرنامج الانمائي والمسؤولين بالمجلس البلدي لاستهداف اكبر عدد من المؤسسات .

ولفت المجلس إلى أنه تم تسليم البلدية سيارة شفط مياه الصرف الصحي مقدمة من البرنامج الامم المتحدة الانمائي بليبيا، مؤكدا أن العمل عليها سيبدأ خلال الأيام القادمة .

The post ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد بتوفير مزيد من الإمكانيات لبلدية أبو سليم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية