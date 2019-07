المتوسط

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، أن عدد المهاجرين الذين تم حصرهم في ليبيا أكثر من 600 ألف شخص من دول إفريقية وآسيوية.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أنه تم حصر أكثر من مائة ألف مهاجر مشردين داخليا نتيجة توتر الأوضاع الأمنية والاعتداءات المتكررة على مراكز إيواء المهاجرين.

وأوضحت المنظمة أن وضع المهاجرين تأثر بشكل كبير منذ بدء الأحداث التي تشهدها مدينة طرابلس منذ أبريل الماضي.

The post الدولية للهجرة: أكثر من 600 ألف مهاجر في ليبيا بينهم 100 ألف مشرد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية