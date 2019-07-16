الثني يصدر جملة من القرارات لحل كافة مختنقات بلدية اجدابيا

ليبيا – أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الإثنين القرارات اللازمة بحل كافة مختنقات بلدية اجدابيا بمشاريع بلغت قيمتها الإجمالية نحو 63 مليون دينار من أصل 100 مليون تم الموافقة عليها في السابق.

الثني ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة مع رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا امبارك المنفي ما تم التطرق إليه خلال الاجتماعات السابقة بالخصوص وبحث العديد من المشروعات اللازمة للبلدية بحضور مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس.

ووافق الثني على 19 مشروعاً في مجالات الطرق وفتح المسارات بمبلغ إجمالي وقدره 43.5 مليون دينار حيث تشمل المشاريع التي تمت الموافقة عليها العديد من مشاريع المياه والصرف الصحي بلغت 14 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره حوالي15مليون دينار بالإضافة إلى 10 مشاريع خاصة بقطاع الكهرباء بقيمة إجمالية بلغت 8مليون دينار.

كما وافق رئيس الحكومة على تكليف مكتب استشاري لدراسة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ووافق كذلك على توفير مستلزمات التشغيل لشركة خدمات النظافة العامة اجدابيا بقيمة 4مليون دينار.

المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة نوّه إلى أن هذه المشاريع تأتي كخطوة أولى فيما سيتم الموافقة على مشاريع التعليم والصحة وغيرها لاستكمال كامل القيمة التي تمت الموافقة عليها.

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