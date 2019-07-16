مجلس حكماء ليبيا يجدد الدعم للقوات المسلحة

العنوان_ليبيا

أكد رئيس مجلس حكماء ليبيا محمد إدريس المغربي دعم المجلس للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر مادياً ومعنوياً في حربها على الإرهاب ضد كل من يحاول المساس بمقدرات الشعب الليبي من دول إقليمية ودولية.

المغربي أشار في تصريح لقناة “إكسترا نيوز” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الحرب في طرابلس ليست على مدن أو قبائل وجهة معينة وإنما على إرهابيين تم نقلهم من تركيا وقطر يحصلون على تمويل دولي للسيطرة على ليبيا.

وشدد على أن الجيش الوطني لن يقبل بالمؤامرة وما وصفها بـ”المسرحية” التي تدبرها تركيا وغيرها من الدول التي ترغب في فرض سيطرتها على البلاد.

وبيّن المغربي أنه تم دحر هذه المؤامرة بفضل الجيش والدعم المقدم من الدول الشقيقة، لافتاً إلى أن لحظات وستنتهي هذه الأزمة فالجيش على بعد خطوات من تحرير العاصمة.

كما نوّه إلى أن الجيش يخوض معارك كبيرة ضد هؤلاء الإرهابيين المصنفين والمعروفين لدى العالم، مشيراً إلى أهمية التخلص وإنهاء هذا” المرض الخبيث” الذي ألمّ بالمدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية