المتوسط

كشف المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في إيطاليا فلافيو دي جاكومو، عن ورود أخبار لهم تفيد بإيداع مجموعة جديدة من المهاجرين في مركز إيواء تاجوراء.

وقال دي جاكومو في تغريدة له على تويتر أن “الأخبار الواردة إليهم تفيد أن مهاجرين تم احتجازهم مجددا في مركز إيواء تاجوراء، الذي تعرض للقصف في الفترة الماضية”.

يذكر أن المنظمات الدولية كانت قد طالبت بإخلاء مراكز الإيواء القريبة من مناطق الاشتباكات في ليبيا.

The post الدولية للهجرة تكشف عن أخبار مقلقة بشأن المهاجرين في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية