رئيس اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي يناقش عقود صيانة مخزن اجدابيا

اطلع رئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عادل الكوافي، على آخر المستجدات بخصوص العقود التي تم إبرامها مؤخرا بخصوص صيانة مخزن موقع اجدابيا وورشة المركبات وكذلك عقد إنشاء مبنى الإعاشة .

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها الكوافي رفقة رئيس قسم المتابعة بمكتب شؤون اللجنة حسين بوشعالة، إلى موقع اجدابيا

وأوضحت الصفحة الرسمية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أنه تم مناقشة آخر المستجدات بخصوص توفير طلبات المستخدمين بموقع اجدابيا مع مدير الموقع خالد ضبوح .

