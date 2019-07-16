الأعلى للقضاء يعلن عن أعضاء مجلسه الجديد

أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانا أعلن فيه أعضاء المجلس الجدد الذين ستمتد ولايتهم لثلاث سنوات، بناء على نتيجة العملية الانتخابية التي أجريت على مستوى محاكم الاستئناف وإدارات القضايا والمحاماة العامة وإدارة القانون.

وأكد البيان على أن المجلس يضم خمسة عشر عضوا، منهم رئيس المحكمة العليا المستشار محمد القمودي الحافي كرئيس للمجلس، ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية المستشار محمد مفتاح القوي كنائب للرئيس، والقائم بأعمال النائب العام إبراهيم مسعود علي كعضو بالمجلس.

كما أتى بيان المجلس الأعلى للقضاء على ذكر أعضائه، وهم ممثلون عن محاكم الاستئناف في كل من طرابلس والزاوية وطبرق والخمس وبنغازي والبيضاء ومصراتة وغريان وسبها، إضافة إلى أعضاء من إدارات القضايا والمحاماة العامة وإدارة القانون.

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