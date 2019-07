المتوسط

تعهد مندوب منظمة اليونسيف في ليبيا، مهندس الإنشاءات بالمنظمة، خليل سعد القزيري، بتقديم الدعم بلدية طبرق خاصة في مجالي المياه والتعليم.

وأوضح المجلس البلدي طبرق أن اجتماعا عقد مع رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية، اليوم الثلاثاء أك خلاله القزيري أن المنظمة ستقدم الدعم للبلدية في كافة الأوجه.

The post مندوب اليونيسيف يتعهد بتقديم الدعم لبلدية طبرق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية