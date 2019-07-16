المتوسط

ناقش مدير أمن الجفارة عبدالناصر إلطيف، اليوم الثلاثاء، تفعيل مركز شرطة السوانى والكريمية ووحدة المعلومات, وتشكيل غرفه مشتركه لمتابعة التمركزات والدوريات الأمنية.

جاء ذلك في اجتماع عقد مع رؤساء المراكز والأقسام والوحدات بالمديرية، بحضور عدد من أعضاء المخابرات العامة، كما تم خلال الاجتماع إصدار التعليمات لرئيس الغرفة بالمديرية بمتابعة سير العمل عن طريق منظومة الاتصالات “ألاسلكي”, والتي تم تفعيلها مؤخراً.

The post أمن الجفارة يبحث تفعيل مركز شرطة السواني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية