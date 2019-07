معيتيق يؤكد ضرورة افتتاح جميع محطات الوقود

المتوسط

أكد النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد معيتيق”، على ضرورة افتتاح جميع محطات الوقود وعدم قبول الأعذار، وتقديم تقرير مفصل عن المحطات التي لا تعمل بانتظام خلال الخمسة الأيام القادمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وشدد خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الثلاثاء مع المسؤولين في شركات كل من ” البريقة لتسويق النفط، الشرارة، الراحلة، نفط ليبيا”، على ضرورة متابعة عمل المحطات من قبل الشركات التابعة لها، وتزويدها باحتياجاتها حتى تستمر في توزيع الوقود خلال فترة الأزمة، وطالب شركة البريقة سداد ماعليها من مستحقات للخزانة العامة.

وناقش معيتيق الأسباب التي أدت للازدحام أمام محطات الوقود، وعجز الشركات في تلبية احتياجات المواطنين بالرغم من توفر المخزون الكافي من الوقود في مستودعات شركة البريقة.

