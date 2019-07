مدير أمن الجفارة يلتقي رؤساء المراكز والأقسام

اجتمع مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر إلطيف، اليوم الثلاثاء، برؤساء المراكز والأقسام والوحدات بالمديرية, وبحضور عدد من أعضاء المخابرات العامة.

وخلال الإجتماع الذي عقد بصالة الفرع البلدي الكريمية مناقشة عدد من المواضيع الأمنية ومتابعة تفعيل مركز شرطة السوانى والكريمية ووحدة المعلومات, وتشكيل غرفه مشتركه لمتابعة التمركزات والدوريات الأمنية.

وكما تم خلال الاجتماع إصدار التعليمات لرئيس الغرفة بالمديرية بمتابعة سير العمل عن طريق منظومة الاتصالات “ألاسلكي”, والتي تم تفعيلها مؤخراً.

