برلمانيون يبحثون تسهيل إجراءات دخول الليبيين لمصر

بحث أعضاء مجلس النواب، مع اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي، اليوم الثلاثاء، عددًا من القضايا الثنائية بين البلدين خاصة المتعلقة بما يعانيه الليبيون خلال تنقلهم إلى مصر.

وطالب الأعضاء اللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي، برفع عدد من القيود والإجراءات الخاصة بدخول الليبيين إلى مصر، بدءًا من الموافقة الأمنية لفئات سنية محددة، وفرض رسوم مالية أثناء الدخول والخروج، وفق بيان عن فعاليات اللقاء.

