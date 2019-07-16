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“الأعلى للقضاء” يعلن أسماء مجلسه الجديد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء، تشكيل المجلس الجديد لولاية جديدة تمتد لثلاث سنوات بعد الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي على مستوى محاكم الاستئناف والإدارات.

وأفرزت الانتخابات نتائج كان أبرزها، المستشار محمد القمودي الحافي رئيسا للمجلس، والمستشار إبراهيم علي نائبا للرئيس، إضافة إلى 13 عضوا من مختلف محاكم الاستئناف والإدارات في ليبيا.

وكان وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق محمد لملوم، قد هنأ الرئيس والأعضاء الجدد، ووجه الشكر إلى أعضاء المجلس الذين انتهت ولايتهم على ما بذلوه من جهود.

وأثنى لملوم على إصرار الأعضاء على تحقيق الاستحقاقات الدستورية والتداول السلمي على السلطة والحفاظ على وحدة السلطة القضائية واستقلالها وحياديتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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