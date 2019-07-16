بيان دولي مشترك يدعو لوقف القتال بطرابلس

مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا وأميركا تدعو إلى وقف القتال فورا في طرابلس

الدول الست تحث في بيان مشترك على العودة للعملية السياسية وتؤكد أنه لا حل عسكريا في ليبيا

الدول الست تُعرب عن قلقها العميق إزاء محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الفراغ الأمني في البلاد

الدول الست تدعو أطراف النزاع في طرابلس إلى تحييد نفسها عن جميع الإرهابيين، والأفراد المصنفين من قبل لجنة العقوبات الأممية

الدول الست تؤيد جهود المبعوث الأممي غسان سلامة في تهدئة الأوضاع في طرابلس

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