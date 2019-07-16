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بيان دولي مشترك يدعو لوقف القتال بطرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا وأميركا تدعو إلى وقف القتال فورا في طرابلس

الدول الست تحث في بيان مشترك على العودة للعملية السياسية وتؤكد أنه لا حل عسكريا في ليبيا

الدول الست تُعرب عن قلقها العميق إزاء محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الفراغ الأمني في البلاد

الدول الست تدعو أطراف النزاع في طرابلس إلى تحييد نفسها عن جميع الإرهابيين، والأفراد المصنفين من قبل لجنة العقوبات الأممية

الدول الست تؤيد جهود المبعوث الأممي غسان سلامة في تهدئة الأوضاع في طرابلس

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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