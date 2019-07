مسؤول بالجيش يؤكد السيطرة على منطقة الزطارنة

المتوسط

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش وآمر المركز الإعلامي لغرفة “عمليات الكرامة” العميد خالد المحجوب، أن “الجيش أحرز تقدمًا كبيرًا في محور الزطارنة”.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “منطقة الزطارنة التي كانت خاضعة لقوات الوفاق، باتت خاضعة كليًا تحت سيطرة الجيش”.

وأشار إلى أن “قوات الوفاق هربت معظمها إلى خارج المدينة، فيما تمكنت وحدات الجيش من إلقاء القبض على بعض منهم”، لافتا إلى أن “العتاد العسكري لم يكن ثقيلًا، ولم يكن هناك مدرعات، بل مجرد سيارات وعربات عسكرية”.

وشدد على أن المرحلة الحاسمة في طرابلس “ستبدأ قريبًا، والأمر كله بيد القيادة العامة وغرفة العمليات”.

وحول الوضع داخل طرابلس، أكد العميد خالد المحجوب، أن “هناك انهيارًا لقوات الوفاق كل يوم في منطقة مختلفة مع التقدم الكبير الذي تحرزه قوات الجيش الليبي”، مؤكدا أن هناك “تصاعدًا في حالة الرفض الشعبي لتلك الميليشيات”.

وأشار آمر المركز الإعلامي لغرفة “عمليات الكرامة” إلى أن “الجيش سجل عمليات شراء كبيرة لعملات أجنبية، وحركة كبيرة في سوق الدولار بالعاصمة الليبية طرابلس من جانب الميليشيات، ما يدل على عمليات الهروب التي تنفذها تلك الميليشيات بعد تكبدها خسائر فادحة”.

وبين المحجوب أن “القوات الجوية للجيش، نفذت أمس ضربات جوية في منطقة العزيزية، ومدينة غريان، وأوقعت إصابات دقيقة ومباشرة، ووصل عدد كبير من القتلى والجرحى إلى مستشفى غريان”.

وأكد أن “الضربات طالت ميليشيات أبو عبيدة الزاوي، واحد من قيادات تنظيم القاعدة في ليبيا”.

