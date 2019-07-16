إتلاف كمية من اللحوم والكبدة المجمدة غير صالحة بزليتن

أعلنت بلدية زليتن، اليوم الثلاثاء، إتلاف كمية من اللحوم والكبدة المجمدة الغير صالحة للاستهلاك البشري.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، عملية الاتلاف تمت بحضور مكتب انطلقت ببلدية زليتن من مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بزليتن بالتعاون مع قسم مكافحة التهريب والمخدرات وجهاز فرع الحرس البلدي زليتن، حيث تقدر الكمية التي تم اتلافها بعدد حاوتين 40 قدم تم ضبطهما وتفتيشهما ضمن الحملة التفتيشية والوطنية للأمن الغذائي والدوائي التي انطلقت هذه الايام بإشراف مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بزليتن وبالتعاون مع قسم مكافحة التهريب والمخدرات وجهاز فرع الحرس البلدي زليتن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

