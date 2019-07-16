تخصيص دوريات أمنية لمراكز الإيواء في طرابلس

زار رئيس لجنة الأزمة وشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق، ماجد بن صريتي، اليوم الثلاثاء، مراكز إيواء المهاجرين في نطاق عمل مديرية أمن طرابلس.

ورافق بن صريتي، عضو اللجنة خالد مسعود، وضابطات من مديرية أمن طرابلس، خلال جولته في تلك المراكز بمدارس شهداء الفرناج عين زارة، والفاروق عين زارة، وعمر بن الخطاب بوسليم.

واتفق الوفد مع القائمين على تلك المراكز، على تخصيص دوريات أمنية للمراكز، حسب احتياجاتها، لحل المشكلات التي تواجهها، وتقديم تقارير يومية عن سير العمل إلى الدوريات الأمنية ولجنة الأزمة وشؤون النازحين والمهجرين.

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