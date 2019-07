الآغا يتهم الرئاسي والمصرف المركزي بإيقاف تنفيذ مخصصات أرباب الأسر

المتوسط

كشف رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، رمزي آغا، أن المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الصديق الكبير، يعتزمون إيقاف تنفيذ مخصصات أرباب الأسر لعام 2019.

وأوضح الأغا، أن سبب الإيقاف هو أن المجلس الرئاسي لا يستفيد من مخصصات أرباب الأسر، بينما يتحصل على دينارين وستين قرشا مقابل بيع الدولار الواحد مضافًا إليها الرسوم المقررة، والتي تُسلّم إليه مباشرة ويتم التصرف فيها لدعم المليشيات.

