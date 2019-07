قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن البرلمان سيعمل خلال الفترة المقبلة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون بديلة عن حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي.

وأشار الصول إلى أن البرلمان سيجتمع في أي مدينة ليبية، لمناقشة تشكيل الحكومة، وأن القاهرة ترحب باستضافة أي اجتماعات أخرى حال تعسرها في الداخل الليبي.

