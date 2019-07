«الخليج العربي» تلتقي شركة الجوف للتقنية النفطية

اجتمعت شركة الخليج العربي للنفط وشركة الجوف للتقنية النفطية؛ بقاعة الاستكشاف بحضور عبد المنعم الدرناوي مدير إدارة هندسة الحفر – المكلف، وسليمان جبيل مدير إدارة العمليات بشركة الجوف وعدد من المختصين من العناصر الفنية بالإدارات المعنية.

وتم تقييم العمل المشترك في الفترة السابقة، وبحث أوجه التعاون بين الشركتين في أنشطة مستقبلية، كخدمات التسميت في الآبار وغيرها من الخدمات.

وفي ختام الاجتماع تقدم عبد المنعم الدرناوي مدير إدارة هندسة الحفر – المكلف – بالشكر إلى إدارة العمليات بشركة الجوف، لما تقدمه من خدمات مميزة في مجالات هندسة سوائل الحفر وعمليات الاصطياد لمعدات الحفر في الآبار وبعض الخدمات الأخرى.

